Elternbefragung in Düsseldorf Ignoriert Ministerin Feller den Wunsch nach Pflichtganztag?

Die SPD im Düsseldorfer Landtag nimmt eine aktuelle Umfrage in der Landeshauptstadt zum Anlass, um gegen Schwarz-Grün auszuteilen. Die Landeshauptstadt wollte wissen, wie groß der Wunsch bei den Familien nach einem sogenannten gebundenen Ganztag ist. Dabei sind die Kinder verpflichtet, an mindestens drei Tagen auch am Nachmittag das Betreuungsangebot wahrzunehmen. Täglich ist der Nachwuchs mindestens sieben Stunden in der Schule. Die Verpflichtung unterscheidet den gebundenen vom offenen Ganztag.