Schule nach den Weihnachtsferien : Distanzlernen nur letzter Ausweg

Düsseldorf In Deutschland droht im neuen Jahr wieder Distanzunterricht. Eltern stellen Bedingungen: „Frühestens wenn die letzte Fabrik geschlossen ist.“ Schüler sehen selbst Wechselunterricht als bessere Alternative – im Gegensatz zu Lehrerverbänden.

Im vergangenen Jahr waren die Schulen nach den Weihnachtsferien bundesweit in den Distanzunterricht zurückgekehrt und wochenlang geschlossen geblieben. Diese Phase des Online-Unterrichts wird von Kindern, Eltern, Lehrern und Wissenschaftlern im Nachhinein als die belastendste der gesamten Pandemie beschrieben. Bund und Länder wollen sich am 7. Januar – kurz vor Ende der Weihnachtsferien in NRW – noch einmal zusammenschalten, um das weitere Vorgehen auch mit Blick auf die Schulen zu beschließen. Auch die Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Maike Finnern, und der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, lehnen Distanzunterricht nicht kategorisch ab.

Auch Schüler fordern, zunächst alle Möglichkeiten auszuschöpfen und zuerst in den Wechselunterricht überzugehen, bevor Distanzunterricht angeordnet werde. Die Landesschülervertretung kritisierte, dass die Landesregierung nicht viel mehr Maßnahmen zur psychischen Gesundheit und zum allgemeinen Schutz vor Corona an Schulen ergriffen habe. Es fehle an Sozialarbeitern, an Luftfiltern - und es gebe nicht genug Kontaktbeschränkungen.