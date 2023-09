Klassengröße sorgt für Streit im NRW-Landtag „Das ist eine Schande für unsere Bildungspolitik“

Dass die Grundschulklassen in Nordrhein-Westfalen die größten in ganz Deutschland sind, hat eine Grundsatzdebatte über die Schulpolitik im einwohnerstärksten Bundesland ausgelöst. Zu entsprechenden Anträgen von FDP und AfD stritten die Schulpolitiker am Donnerstag im Landtag. Befeuert wurde die Diskussion noch durch aktuelle Daten der Kultusministerkonferenz, wonach die Zahl der Schüler in NRW in den kommenden zehn Jahren voraussichtlich um 300.000 auf 2,8 Millionen steigen wird.