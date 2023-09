Steigende Zahlen in NRW In welchen Städten es die meisten Schulabbrecher gibt

Die Quote der jungen Menschen, die die Schule ohne mindestens einen Hauptschulabschluss verlassen, ist in einigen NRW-Städten alarmierend hoch. Über den Zeitraum der vergangenen fünf Jahre hinweg, also von 2018 bis 2022, kommt beispielsweise die Stadt Krefeld dabei auf einen Anteil von 8,9 Prozent aller Schulabgänger, Duisburg liegt bei 8,7. Den höchsten Wert hat Gelsenkirchen mit einer Quote von 10,1. Die Stadt Düsseldorf liegt mit einer Abbrecher-Quote von 4,9 Prozent am unteren Ende der Skala der großen Städte. Das geht aus einer Zusammenstellung hervor, die das NRW-Schulministerium auf Anfrage der SPD-Landtagsfraktion angefertigt hat.