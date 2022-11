Zusammenhang mit Schüssen in Essen wird geprüft 35-Jähriger „dringend tatverdächtig“ für Anschlagsplanung auf Synagoge

Diese neuen Ermittlungsergebnisse rückten die Tat von Essen noch mal in ein neues Licht, sagte Landesinnenminister Herbert Reul (CDU), als er am Freitagvormittag die Politik im Innenausschuss des Landtages unterrichtete. „Wir reden nicht nur über die Alte Synagoge in Essen, an der sich in der Nacht vom 17. auf den 18. November etwas zugetragen hat“, erläuterte er. „Womöglich gibt es zwischen diesen Taten in dieser Nacht einen Zusammenhang.“