Schüsse auf Alte Synagoge in Essen Es gab weitere Straftaten an jüdischen Einrichtungen im Ruhrgebiet

Düsseldorf · In einem „engen zeitlichen Zusammenhang“ mit den Schüssen auf die Alte Synagoge in Essen gab es weitere antisemitische Straftaten an jüdischen Einrichtungen im Ruhrgebiet. Es ermittelt die Polizei in Essen und Dortmund – mit einem ersten Ergebnis.

25.11.2022, 11:43 Uhr

Einschusslöcher sind am Rabbinerhaus bei der Alten Synagoge in Essen auf einer verglasten Tür zu sehen. Die Tat in der vergangenen Woche hat Nordrhein-Westfalen aufgewühlt. Foto: dpa/Justin Brosch

Von Sina Zehrfeld Landespolitische Korrespondentin