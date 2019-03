Abkehr von „Schreiben nach Gehör“: NRW-Grundschüler sollen jetzt doch korrekt Schreiben lernen

Düsseldorf Die Rechtschreibung ist seit Jahren Aufregerthema für Eltern von Grundschülern. Denn der Nachwuchs darf anfangs so schreiben, wie er will: „vil“, „Fata“ und „Mama ich liep dch“. Das soll sich nun ändern.

„Somer“, „Hunt“ und „Fata“ - mit solchen Schreibversuchen der Erstklässler soll künftig in Nordrhein-Westfalen wieder weitgehend Schluss sein. Die schwarz-gelbe Landesregierung leitet die Abkehr vom umstrittenen Prinzip „Schreiben nach Gehör“ ein, mit dem Grundschüler bisher in den ersten beiden Klassen drauflos schreiben durften.

Künftig sollen Grundschüler einen Pflichtwortschatz von 533 Wörtern mit allen Besonderheiten der deutschen Rechtschreibung beherrschen. Das sieht eine neue Handreichung für Lehrer und Lehrerinnen ab dem Schuljahr 2019/20 vor. Erstmals werde damit ein verbindlicher Grundwortschatz an den NRW-Grundschulen eingeführt, teilte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Dienstag in Düsseldorf mit.