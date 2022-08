„Schreiben nach Gehör“ : Ein Rahmen fürs richtige Lernen

Meinung Düsseldorf In NRW sollen Kinder von der ersten Klasse an Rechtschreibung lernen. Das umstrittene „Schreiben nach Gehör“ hat für viel Frust bei Kindern und Eltern gesorgt – gut, dass damit Schluss ist.

Wie alles in der Bildungspolitik ist auch das so genannte „Schreiben nach Gehör“ geeignet, einen Glaubensstreit auszulösen. Kritiker sehen den Bildungserfolg von Kindern ernsthaft gefährdet. Befürworter – nicht selten Grundschullehrkräfte – sind ebenso verletzt wie empört, wenn dabei unterschwellig mitschwingt, sie würden Kindern schaden. Womöglich noch wissentlich. Sie verweisen auf die Forschung und Modelle, nach denen die Methode funktioniert.

Theoretisch funktioniert sie ja vielleicht. Unter Idealbedingungen – womöglich. Praktisch funktioniert sie aber nicht. In der Praxis berichten Eltern von frustrierten Kindern, die an der Rechtschreibung in der dritten, vierten Klasse nachhaltig scheitern. Pädagogen an weiterführenden Schulen haben den Eindruck, dass sie bei den Kindern Fehler ausbügeln sollen, die diese sich vorher antrainiert haben. Und laut einer Studie der Uni Bonn bringt das „Schreiben nach Gehör“ Kinder schlicht zu deutlich schlechteren Leistungen als klassischer Fibel-Unterricht.