Auf Nord-Süd-Verkehrsachse bei Lüdenscheid : Scholz verspricht beschleunigte Neubauplanung der maroden A45-Brücke

Die Sauerlandlinie (A45) bei Lüdenscheid ist derzeit voll gesperrt. Grund ist ein entdeckter Schaden an der Talbrücke Rahmede. Foto: dpa/Markus Klümper

Düsseldorf Die marode A45-Brücke bei Lüdenscheid auf einer zentralen Nord-Süd-Verkehrsachse treibt Bund, Land NRW, Kommunen, Wirtschaft und Anwohner um. Die Bundesregierung sagt Tempo zu, die Landesregierung verspricht Entlastung.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat für den Neubau der maroden Talbrücke auf der A45 bei Lüdenscheid eine möglichst beschleunigte Planung zugesagt. Das kündigte Scholz am Mittwoch bei einer Regierungsbefragung im Bundestag an. Auf eine Frage des FDP-Abgeordneten Bernd Reuther antwortete der Kanzler, er könne versichern, dass sich die Bundesregierung sorgfältig über das Thema unterhalten habe. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) habe ihm berichtet, wie er konkret vorgehe wolle, was den Abriss und eine „möglichst beschleunigte Neubauplanung“ betreffe.