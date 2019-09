Hendrik Wüst : NRW-Verkehrsminister hat im Münsterland geheiratet

Raesfeld Am Wochenende hat der NRW-Verkehrsminister seine langjährige Lebensgefährtin geheiratet. Die kirchliche Trauung fand im Münsterland statt. Unter den Gästen fand sich so manche Politiker-Prominenz.

Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Hendrik Wüst (44) und seine Lebensgefährtin Katharina Wüst (geborene Starting) haben am Samstagmittag kirchlich geheiratet. Das bestätigte Wüst auf Nachfrage unserer Redaktion. In der Kapelle Sankt Sebastian in Raesfeld gaben sich die beiden das Ja-Wort.