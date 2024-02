Hochwasserkatastrophe Scharrenbachs riskante Strategie

Bis es die grundsätzlichen Antworten der Richter zur Arbeit der Puas gibt, werden sich Jura-Fans aber noch eineinhalb Monaten gedulden müssen. Am 9. April will der Verfassungsgerichtshof in Münster sein Urteil in dem Organstreitverfahren fällen. Viel Zeit also, um darüber zu grübeln, warum Scharrenbach sich anders als ihre Kabinettskollegen auf eine derart riskante Strategie einlässt.