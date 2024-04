Nach Akten-Urteil Scharrenbach kommt in Untersuchungsausschuss „Hochwasserkatastrophe“

Das Gericht hatte der Ministerin am 9. April attestiert, gegen die Verfassung verstoßen zu haben - weil sie nur zehn Seiten an Akten an den Ausschuss geschickt hatte. Die Ministerin wandte sich nach dpa-Informationen danach an den Ausschussvorsitzenden Sven Wolf (SPD), um die Modalitäten für eine Nachlieferung der übrigen Akten zu besprechen. Dafür wollte sich Scharrenbach eigentlich mit Wolf und den Ausschuss-Obleuten aller Fraktionen treffen.