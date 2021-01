Pharmazeut im Auftrag der Regierung : Sanofi-Cheflobbyist arbeitet in NRW-Staatskanzlei

Düsseldorf Der Cheflobbyist des Pharmazieherstellers Sanofi heuert vorübergehend bei der Staatskanzlei an. Lobbycontrol und Opposition wittern einen Interessenskonflikt.

Der Referent bringe „zu den Themenbereichen Impfstoffe, Impfwesen, Impfmanagement und Impfprogramme ein vertieftes Wissen mit“, das in den kommenden Monaten bei der Erfüllung der Aufgaben der Geschäftsstelle in besonderem Maße gebraucht werde. Kentrup sei für die Zeit seiner Tätigkeit in der Staatskanzlei von Sanofi Deutschland freigestellt worden. „Der Beschäftigte ist – selbstverständlich auch gegenüber seinem bisherigen Arbeitgeber – zur Verschwiegenheit im Hinblick auf die Inhalte seiner Tätigkeit in der Staatskanzlei verpflichtet.“ Darüber hinaus seien besondere Vorkehrungen getroffen worden, um mögliche Interessenkollisionen zu vermeiden. So sei er mit Themen der regierungsinternen Koordination befasst. „Außenkontakte, insbesondere zu Unternehmen, nimmt er nicht wahr.“ Zusätzlich wurde „eine spezielle Verschwiegenheitsvereinbarung verbunden mit einem Verhaltenskodex“ vereinbart, der sich an einem Erlass auf Bundesebene orientiere, so die Sprecherin.