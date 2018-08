Sami A. - Zwangsgeld für Stadt Bochum ist rechtens

Düsseldorf Das Oberverwaltungsgericht Münster hat die Beschwerde der Ausländerbehörde zurückgewiesen. Der Fall des tunesischen Gefährders ist dennoch lange nicht abgeschlossen. Für zwei Minister ist die Sache brisant.

In dem Abschiebeverfahren läuft um Mitternacht eine Frist ab: Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte unter Androhung eines Zwangsgeldes von 10.000 Euro gefordert, den Gefährder bis dahin aus Tunesien zurückzuholen. Sami A. ist dort zurzeit auf freiem Fuß, darf aber das Land nicht verlassen, weil gegen ihn ermittelt wird. Der Tunesier war am 13. Juli aus NRW in seine Heimat abgeschoben worden, obwohl das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen am Abend zuvor entschieden hatte, dass dies nicht zulässig sei. Der Eilbeschluss hatte das NRW-Flüchtlingsministerium erst erreicht, als Sami A. bereits im Flugzeug saß. Die Richter hatten die Aktion als „grob rechtswidrig“ gerügt.

Die Opposition lässt jedoch nicht locker. Die Rechtsexpertin der SPD-Fraktion im Landtag, Lisa Kapteinat, forderte Stamp jüngst in einem Brief auf, eindeutig zu erklären, ob er von dem schwebenden Eilverfahren des Verwaltungsgerichts wusste. „Minister Stamp hat mitgeteilt, dass das Verfahren grundsätzlich bekannt war“, sagte Kapteinat am Dienstag unserer Redaktion. Wie aus dem Brief jedoch weiter hervorgeht, war dem Minister nicht bekannt, zu welchem Zeitpunkt und in welchem Zeitraum das Verfahren vom Gericht beraten und entschieden werden sollte: „Es lagen keinerlei Anhaltspunkte dafür vor, dass die Entscheidung des Gerichts unmittelbar bevorstand.“ Aus Stamps Sicht war er auch nicht dazu verpflichtet, das Bamf über das schwebende Verfahren in Gelsenkirchen zu informieren: „Wir haben die Bundespolizei eingebunden, zur Einbindung des Bamf waren wir nicht verpflichtet, und das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen war in der Sache gar nicht unser Gesprächspartner.“