Sami A.: Schwarz-Gelb lässt Opposition auflaufen

NRW-Kabinett in der Kritik

Düsseldorf In einer Sondersitzung des Rechtsausschusses wollte die Opposition in der Causa Sami A. einen Keil zwischen den Justizminister und das Kabinett treiben. Aber sie machte es Peter Biesenbach (CDU) zu leicht.

Mindestens zwölfmal sagt Peter Biesenbach (CDU): „Und Punkt.“ Gelegentlich auch in der Variante: „Und Punkt. Dahinter können Sie noch so viele Ausrufungszeichen setzen, wie Sie wollen.“

Die Sondersitzung des Rechtsausschusses des Landtags am Montag war buchstäblich geprägt von dem Ringen des NRW-Justizministers um einen Schlusspunkt. Die Opposition hatte die Sitzung erzwungen, weil sie in Nordrhein-Westfalen eine „Verfassungskrise“ ausgemacht hat – ausgelöst durch die verunglückte Abschiebung des Gefährders Sami A. und die Kritik mehrerer Kabinettsmitglieder an einem Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes (OVG), das die Abschiebung für rechtswidrig erklärt hat.