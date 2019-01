Rechtswidrige Abschiebung im Juli 2018: Anwältinnen sehen für Sami A. weiter Foltergefahr

Gelsenkirchen Die rechtswidrige Abschiebung von Sami A. nach Tunesien hatte im vergangenen Sommer für heftigen Streit zwischen Justiz und Politik gesorgt. Jetzt will das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen entscheiden, ob der Tunesier in seinem Heimatland bleiben muss.

Im Prozess um die Abschiebung des mutmaßlichen islamistischen Gefährders Sami A. gehen seine Anwältinnen weiter von einer Foltergefahr für den 42-Jährigen aus. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen habe die diplomatische Zusicherung Tunesiens, Sami A. drohe in seiner Heimat keine Folter oder unmenschliche Behandlung, nicht ausreichend geprüft, argumentierten sie am Mittwoch in der mündlichen Verhandlung des Falles. Das sei aber die Pflicht des Gerichts gewesen. Das Abschiebungsverbot müsse deshalb vom Gericht wieder in Kraft gesetzt werden.