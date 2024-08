Sabotageverdacht nicht erhärtet Entwarnung für Luftwaffen-Stützpunkt Köln-Wahn

Angesichts der turbulenten Ereignisse der vergangenen Tage forderte die Gewerkschaft der Polizei in NRW Konsequenzen. „Das zeigt, wie empfindlich unsere kritische Infrastruktur ist“, sagte der Landesvorsitzende Michal Mertens unserer Redaktion mit Blick auf das versuchte Eindringen in die Kasernen. „Wir leben in einer Welt mit neuen Risiken. Wir müssen über eine neue Dimension von Sicherheitskonzepten sprechen. Einrichtungen wie Anlagen zur Trinkwasserversorgung müssen effektiv geschützt werden, mit Personal und unter Einsatz von Kameras und anderer Überwachungstechnik. Ich sage das auch mit Blick auf die Finanzlage in Bund und Ländern: An der Sicherheit darf nicht gespart werden.“