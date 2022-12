Debatte um neue Zuwanderungspolitik Über 60.000 Menschen leben „geduldet“ in NRW

Das Gesetz vorwegnehmend hat Nordrhein-Westfalen die Bleiberechte bereits im Sommer per Erlass ausgebaut. „Deutschland war und ist ein Einwanderungsland. Das ist schon längst gesellschaftliche Realität“, sagte NRW-Flüchtlingsministerin Josefine Paul (Grüne) jetzt unserer Redaktion. „Die Menschen, die aus vielen Teilen der Welt eine Heimat, auch in NRW, gefunden haben, sind eine Bereicherung. Zur Wahrheit gehört außerdem: Wir sind auf Zuwanderung angewiesen.“ Der wirtschaftliche Erfolg Deutschlands hänge auch an guter Einwanderungspolitik, erklärte sie. Außerdem betonte sie: „Am Ende müssen wir uns auch immer klarmachen, dass es um Menschen geht, um unsere Nachbarinnen, Freunde und Kolleginnen.“