Treffen in Marl : Rund 500 Menschen demonstrieren gegen Parteitag der AfD NRW

Ein Teilnehmer einer Gegendemonstration hält ein Megaphon in die Luft. Foto: dpa/Fabian Strauch

Marl Rund 500 Menschen haben am Samstag in Marl im Kreis Recklinghausen gegen einen Parteitag der nordrhein-westfälischen AfD protestiert. Bei dem Parteitag soll es unter anderem um die Kommunalwahl am 13. September gehen.

Zu den Protesten aufgerufen hatten unter anderem Gewerkschaften, das „Gladbecker Bündnis für Courage“ sowie die Partei „Die Partei“. Die Kundgebungen fanden in Sichtweite des Veranstaltungsortes statt.

Die AfD mache rechte Ideologien und Stammtischparolen salonfähig und verschärfe den Ton in den politischen Auseinandersetzungen, sagte Marls Bürgermeister Werner Arndt (SPD) in einer Rede. „Diese sogenannte Alternative überschreitet mit Absicht jeden Tag rote Linien und ist deshalb eine echte Gefahr für die Demokratie.“

Bei dem Parteitag wollen sich die mehr als 500 Delegierten unter anderem mit der Kommunalwahl am 13. September befassen. Den Delegierten soll ein Entwurf für ein „Modulares Eckpunkteprogramm Kommunalwahl 2020“ vorgestellt werden.

(seda/dpa)