Schulministerium informiert Nach Abi-Panne – klappt diesmal alles?

Unter anderem sei das Abrufen von Aufgaben über mehrere Wochen mit rund 2000 Schulen geprobt worden, an denen es zentrale Prüfungen gibt. Es waren also auch weiterführende Schulen beteiligt, die junge Menschen zum mittleren Schulabschluss führen. Unterschiedliche Sicherheitsvorkehrungen wie beispielsweise eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für den Zugriff seien in verschiedenen Varianten ausprobiert worden, „um sichere Prüfungsverfahren im Sinne der Schülerinnen und Schüler vorzubereiten und gleichzeitig für die Schulen eine gute Praxistauglichkeit zu gewährleisten“.