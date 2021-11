Neue Forderungen : Rufe nach Impfpflicht werden lauter

Kinder in einer nordrhein-westfälischen Kita. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Kinderärzte fordern vergleichbare Regelung wie für Pflegepersonal nun auch für Lehrer und Erzieher. Das stößt bei Berufsverbänden auf Widerspruch. Pädagogen verlangen, die Masken im Klassenzimmer wiedereinzuführen.

Von Kirsten Bialdiga und Reinhard Kowalewsky

Nach Einführung einer Impfpflicht für Pflegepersonal fordern Kinderärzte nun auch eine vergleichbare Regelung für Erzieher und Lehrer. „Wir brauchen eine 2G-Regel für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Kindertagesstätten und Schulen“, sagte Jakob Maske, Bundespressesprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BDKJ), unserer Redaktion. Es dürfe auf keinen Fall erneut zu Schulschließungen kommen. Das reine Testen von Lehrkräften sei zu wenig: „Wir haben noch keine Impfung für unter 12-jährige. Um sie zu schützen, müssen wir also nach Möglichkeit alle Personen impfen, die mit ihnen zu tun haben.“

NRW-Grünen-Fraktionschefin Josefine Paul zeigte sich gegenüber unserer Redaktion offen für eine solche Impfpflicht: Für Erzieher wie auch Lehrer, die beruflich engen Kontakt mit Kindern hätten, die ja zum Großteil noch nicht geimpft werden könnten, sei eine Impfpflicht zumindest zu prüfen.

Info NRW-Infektionen erreichen Höchstwert Inzidenz Der Wert lag am Sonntag bei 219,8, nach 213,1 am Vortag. Der Bundeswert lag laut RKI bei 372,7. Spitzenreiter Vorn lagen der Oberbergische Kreis (367,7), Leverkusen (339,2) und Gütersloh (315,0). Am niedrigsten sind die Zahlen in Soest (99,0), Bottrop (107,3) und Münster (122,3).

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält davon nichts: „Die Impfpflicht in Altenheimen ist richtig, weil sie besonders gefährdete Menschen schützt. Aber an Schulen wäre sie nicht unbedingt notwendig, weil die Kinder und Jugendlichen durch eine Covid-19-Infektion eher nicht so stark getroffen werden.“ Sinnvoller sei eine Maskenpflicht.

Auch der Philologenverband ist ablehnend: Zum einen liege die Impfquote bei Lehrkräften an NRW-Gymnasien bei mehr als 90 Prozent, sagte die Landesvorsitzende Sabine Mistler unserer Redaktion. Zum anderen sei dort der Umgang vielfach geprägt durch Verantwortungsbewusstsein. Der Verband plädiert ebenfalls dafür, die Maskenpflicht im Unterricht wieder einzuführen. Gespräche dazu liefen bereits auf unterschiedlichen Ebenen: „Bis jetzt scheint es aber nicht so zu sein, dass sich das Schulministerium in dieser Frage bewegen würde“, so Mistler. Das FDP-geführte NRW-Familienministerium teilte auf Anfrage zum Kita-Betrieb mit: „Aktuell sind weder Gruppentrennungen noch Einschränkungen des Regelbetriebes geplant.“

Die Ministerpräsidenten Bayerns und Schleswig-Holsteins, Markus Söder (CSU) und Daniel Günther (CDU), schlossen angesichts der dramatischen Infektionslage sogar eine generelle Impfpflicht nicht mehr aus. In Österreich kam es wegen der Ankündigung einer generellen Impfpflicht zu Großdemonstrationen mit 30.000 Teilnehmern.

Politiker der möglichen Ampel-Koalition schlossen eine allgemeine Impfpflicht aus. „Die wird‘s nicht geben“, sagt der geschäftsführende Außenminister Heiko Maas (SPD) dem TV-Sender Bild Live. „Weil wir es nicht für notwendig halten, weil wir es auch aus verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten für schwierig halten.“ Nicht ganz so eindeutig äußerte sich SPD-Landeschef Thomas Kutschaty gegenüber unserer Redaktion: „Die Bundesländer haben den Bund gebeten, eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen einzuführen. Das ist ein weitreichender Schritt, der durch ein sorgfältiges Gesetzgebungsverfahren abgesichert werden muss.“ Mit der jetzt beschlossenen 3G-Regel am Arbeitsplatz sei bereits kurzfristig für mehr Sicherheit gesorgt: „Gleichwohl ist es vernünftig, dass im Bund jetzt die erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden, um einen entsprechenden Gesetzgebungsprozess zu prüfen.“

Grünen-Fraktionschefin Paul erklärte: „Eine generelle Impfpflicht sehen wir allerdings kritisch, weil sich zeigt, dass viele Menschen eine Impfung nicht grundsätzlich ablehnen.“ Hier müsse die schwarz-gelbe Landesregierung besser werden, den Impfstoff zu den Menschen zu bringen – unkompliziert, ohne Anmeldung, „so dass die Menschen im Alltag quasi über das Impfangebot stolpern, wie vor dem Einkaufszentrum oder am Eingang zur U-Bahn.“

Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, rief zu flächendeckenden Kontaktbeschränkungen auf und warnte vor der nächsten Corona-Welle. In Sachsen häufen sich einem Bericht des „Spiegel“ zufolge auch Infektionsfälle bei der Polizei. Ein Sprecher beteuerte demnach, die Einsatzfähigkeit sei nicht gefährdet. Dort wie auch in Bayern und Baden-Württemberg treten diese Woche scharfe Gegenmaßnahmen in Kraft.

(kib)