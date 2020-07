Kostenpflichtiger Inhalt: Rügen-Rekord im NRW-Landtag : Der Vorbildfunktion gerecht werden

André Kuper (CDU), NRW-Landtagspräsident. Foto: dpa/Federico Gambarini

Meinung Düsseldorf In den ersten drei Jahren der laufenden Legislaturperiode verhängte das nordrhein-westfälische Landtagspräsidium bereits mehr als fünfmal so viele dieser Sanktionen wie in den fünf Jahren zuvor. Das ist in vielerlei Hinsicht fatal.