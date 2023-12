NRW-Justizminister Benjamin Limbach Ein Mann im Feuer der Kritik

In der JVA in Langendreer leben die Gefangenen im offenen Vollzug und absolvieren ihre Ausbildung zum Maler, Fräser oder Landschaftsgärtner. Limbach erzählt, die linke Hand in der Tasche, dass er von handwerklichen und gärtnerischen Dingen gar nichts verstehe. Er sei schon in der Grundschule am Erkennen von Pflanzen gescheitert.