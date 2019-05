Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren : G9: Experten vermissen Informatik

Schüler einer fünften Klasse in Hamburg benutzen im Unterricht einen Laptop. In NRW ist das noch nicht die Regel. Foto: Daniel Reinhardt/dpa. Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Düsseldorf Wissenschaftler sieht Widerspruch zu Zielen des Koalitionsvertrags.

Kurz vor der Rückkehr Nordrhein-Westfalens zur neunjährigen Gymnasialzeit (G9) haben Fachleute den weiterhin zu geringen Stellenwert des Informatik-Unterrichts kritisiert. „Grundsätzlich regen wir eine Stärkung des Fachs Informatik in der Sekundarstufe I für alle Schülerinnen und Schüler an“, sagte Rüdiger Käuser, Vorstand der Westfälisch-Lippischen Direktorenvereinigung, bei einer Experten-Anhörung zu den G9-Stundentafeln im Landtag. Torsten Brinda, Professor für Didaktik der Informatik, warf der schwarz-gelben Landesregierung vor, im Widerspruch zum Koalitionsvertrag zu handeln: Die Landesregierung sei mit dem Ziel angetreten, Informatikunterricht in allen Schulformen zu stärken. Daher sei es mehr als verwunderlich, dass dafür in der neuen Stundentafel für die Sekundarstufe I kein expliziter Raum geschaffen werde.

Dieses Argument ließ der Wissenschaftler mit Verweis auf andere Länder nicht gelten: Bayern stärke das Pflichtfach Informatik in der Sekundarstufe I und führe es in der Jahrgangsstufe 11 noch zusätzlich ein. Bayern-Württemberg führe es als Pflichtfach jetzt ein, ebenso die Schweiz. Polen und Großbritannien hätten es längst. „Das vorliegende Konzept ist damit nicht geeignet, die in der Digitalstrategie NRW gesetzten Ziele angemessen zu unterstützen“, so Brinda.