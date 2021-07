„Drohende unmenschliche und erniedrigende Behandlung“ : Rückführung von Flüchtlingen nach Italien untersagt

Düsseldorf Zwei Männer aus Mali und Somalia dürfen vorerst in Deutschland bleiben und werden nicht nach Italien zurückgeführt. Das Oberverwaltungsgericht argumentierte mit der extremen materiellen Not die ihnen dort drohe. Die Landesregierung und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge halten sich zu den Folgen des Urteils bedeckt.

(maxi) Das Oberwaltungsgericht für das Land NRW hat die Abschiebung zweier nach Italien Geflüchteter verboten. Beide Männer hatten in Italien einen Asylantrag gestellt, waren dann aber nach Deutschland weiter gereist. Die Begründung des Gerichts ist einigermaßen brisant. Wörtlich heißt es in der am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung, die Asylanträge der Kläger könnten nicht als unzulässig abgelehnt werden, „weil ihnen für den Fall ihrer Rücküberstellung nach Italien die ernsthafte Gefahr einer unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung droht“. Denn die Kläger gerieten in Italien unabhängig von ihrem Willen und ihren persönlichen Entscheidungen in eine Situation ext-remer materieller Not, weil sie dort für einen längeren Zeitraum weder eine Unterkunft noch eine Arbeit fänden. Sie hätten dort keinen Zugang zu Aufnahmeeinrichtungen und einer damit verbundenen Versorgung. Ihnen stünde in Italien kein Recht mehr auf Unterbringung zu. Obdachlosen- oder Notunterkünfte seien nicht in ausreichendem Maß vorhanden. Zudem verwiesen die Richter auf die angespannte Arbeitsmarktsituation und Wirtschaftslage.