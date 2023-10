Landesparteitag der NRW-CDU Wüst mit 96,7 Prozent als CDU-Landeschef bestätigt

Die Technik streikt beim Landesparteitag der NRW-CDU. Eigentlich wollten sie ganz modern per Smartphone, Tablet oder Laptop abstimmen lassen – und so Zeit sparen. Doch das eigens dafür eingerichtete Delegierten-W-Lan auf dem Euronova Campus in Hürth hält dem Ansturm von 650 CDUlern nicht stand. Am Ende müssen doch wieder Stimmzettel verteilt und Sichtschutz-Pappen aufgebaut werden. Als die Verteilung nur mühsam vorankommt, scherzt Sitzungsleiter Nathanael Liminski: „Sie sehen an dem Aufwand, warum es Sinn macht, so etwas zu digitalisieren.“ Am Ende wird es ein Schönheitsfehler bleiben.