Drogendeals bei Telegram & Co. NRW will internationale Vernetzung im Kampf gegen Online-Drogenhandel

Laut der jährlichen Lagebilder Rauschgiftkriminalität des LKA stiegen die Fallzahlen der Rauschgiftkriminalität, wenn auch nicht linear, in den letzten zehn Jahren. „Es ist davon auszugehen, dass die Verfügbarkeit von Rauschgift auf dem europäischen Markt steigt. Dies ist auf Grund regelmäßiger Sicherstellungen von beispielsweise Kokain im Tonnenbereich in den europäischen Überseehäfen anzunehmen“, sagte der Reul-Sprecher. 2020 erfolgten in NRW in vier Fällen ebenfalls Großsicherstellungen von Kokain mit insgesamt 999 Kilogramm.