Brandanschlag in Solingen vor 30 Jahren Reul warnt vor Gefahr durch Rechtsextremisten

Düsseldorf · In diesen Tagen wird an den Brandanschlag von Solingen am 29. Mai 1993 erinnert. Landespolitiker und Opferschützer fordern konkrete Maßnahmen, um die Demokratie wehrhaft zu machen und Gewaltopfer schneller zu entschädigen. Der Verfassungsschutz warnt, im Bereich Rechtsterrorismus habe sich die Bandbreite der Tätertypen vergrößert.

02.05.2023, 18:26 Uhr

Am 29. Mai 1993 setzten vier junge Männer das Haus der türkischen Familie Genc in Brand. Fünf Menschen kamen dabei ums Leben. Foto: DPA

Von Maximilian Plück Leiter Redaktion Landespolitik

In der Landespolitik rückt kurz vor dem 30. Jahrestag des rechtsextremen Brandanschlags von Solingen mit fünf getöteten türkischstämmigen Frauen und Mädchen das Thema Rassismus in den Fokus. „Der Rechtsextremismus ist mit seiner menschenverachtenden Ideologie die größte extremistische Bedrohung für unsere Demokratie“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) unserer Redaktion.