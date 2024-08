Reul fordert Unternehmen zu IT-Sicherheit auf „Sie müssen Geld in die Hand nehmen, sonst sind Existenzen bedroht“

Bei einem fiktiven digitalen Angriff auf ein Krankenhaus in Münster hat sich Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) die Arbeit von sechs neuen Kriminalinspektionen Cybercrime zeigen lassen. Dabei war Reul in neuen Räumen des Interventionsteams Digitale Tatorte im Polizeipräsidium in Münster zu Gast und schaute zu, wie sich IT-Experten und Kripobeamte in verschiedenen Teams im Land per Video zusammenschalten, um auf einen Cyberangriff auf die IT-Infrastruktur eines Krankenhauses zu reagieren. Dabei sicherten sie digitale Spuren und leiteten erste Fahndungsschritte ein.