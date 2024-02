Trotz Protesten Reul bleibt hart – Feuerwehrleute dürfen erst später in den Ruhestand

„Abgesehen von einigen wenigen Änderungen ist das Ministerium in weiten Teilen beim alten Referentenentwurf geblieben“, sagte Eckhard Schwill, Justiziar bei der Gewerkschaft Komba NRW. Das sei eine herbe Enttäuschung. „Positiv sehen wir allenfalls, dass die Übergangsfristen für die Kollegen von vier auf sechs Jahre gestreckt worden sind und die Problematik der Altersteilzeit adressiert wurde. Aber unterm Strich muss man leider festhalten, dass unsere stichhaltigen Argumente gegen die Anhebung ignoriert worden sind.“ Das werde die Kolleginnen und Kollegen massiv frustrieren, die vor dem Landtag in der Kälte ausgeharrt hätten. „Wir werden nun alles dafür tun, den Landtag davon zu überzeugen, dass diese gesetzliche Regelung so auf keinen Fall kommen darf“, kündigte Schwill an.