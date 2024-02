Krischer zu „Rekordsumme“ fürs Straßennetz 151 Baumaßnahmen an Landesstraßen – aber: „Das hat auch alles eine Schattenseite“

Das Land NRW will in diesem Jahr 151 große Baumaßnahmen für Erhalt und Erneuerung seiner Landesstraßen und -brücken starten. Rund 220 Millionen Euro sind dafür vorgesehen. Außerdem werden Bundesstraßen und Radwegen saniert, insgesamt werden fast 400 Millionen Euro verplant. Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) sprach bei der Vorstellung am Montag von einer „Rekordsumme in Nordrhein-Westfalen, die unsere Priorität an der Stelle auch deutlich macht“.