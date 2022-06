Neue schwarz-grüne Regierung : Parteitage von CDU und Grüne stimmen am Samstag über Koalitionsvertrag für NRW ab

Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und Mona Neubaur (Bündnis 90/Die Grünen), Vorsitzende ihrer Partei in Nordrhein-Westfalen, stellen den Koalitionsvertrag von Schwarz-Grün in NRW vor. Foto: dpa/David Young

Bonn/Bielefeld CDU und Grüne wollen am Samstag die letzte große Hürde auf dem Weg zu einer gemeinsamen Regierung in NRW nehmen. Wenn die Basis dem ausgehandelten Koalitionsvertrag zustimmt, dürfte die Wiederwahl von Ministerpräsident Wüst nächste Woche reine Formsache sein.

Endspurt auf dem Weg zum ersten schwarz-grünen Bündnis Nordrhein-Westfalens: Sechs Wochen nach der Landtagswahl stimmen CDU und Grüne am Samstag (11.00 Uhr) bei Parteitagen in Bonn und in Bielefeld über den ersten schwarz-grünen Koalitionsvertrag für Nordrhein-Westfalen ab. Nachdem die Basis bereits nach ersten Sondierungen Ende Mai große Zustimmung signalisiert hatte, wird mit einem Ja zu dem 146 Seiten starken „Zukunftsvertrag für Nordrhein-Westfalen“ gerechnet.

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und die Landeschefin der Grünen, Mona Neubaur , hatten die Ergebnisse nach gut dreiwöchigen Verhandlungen am Donnerstag präsentiert. In den nächsten fünf Jahren solle NRW sozial gerechter, ökologischer, digitaler und wirtschaftlich stärker werden, hatte Neubaur dabei erklärt.

Wenn die Basis den Vertrag wie erwartet billigt, könnte Wüst - derzeit noch Chef einer schwarz-gelben Regierung - am Dienstag im Düsseldorfer Landtag mit schwarz-grüner Mehrheit als Ministerpräsident wiedergewählt werden. Da CDU und Grüne über eine komfortable Mehrheit von 115 der 195 Mandate verfügen, sind dabei keine Überraschungen in dem Fünf-Parteien-Parlament zu erwarten.

An die CDU gehen unter anderem die Ministerien für Inneres, Finanzen und Schule. Namen wollte Wüst bislang nicht bekanntgeben. Die Grünen erhalten ein „Superministerium“ für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie. Das will Neubaur selbst führen.

Die 280 Delegierten der Grünen kommen in Bielefeld zu einem zweitägigen Parteitag zusammen. Sie wählen am Sonntag auch noch ihren neuen Landesvorstand. Neubaur und ihr in den Bundestag gewechselter Co-Vorsitzender Felix Banaszak (32) treten nicht mehr an. Für die Doppelspitze wollen stattdessen der gerade in den Landtag gewählte Tim Achtermeyer aus Bonn und die Wuppertaler Fraktionschefin Yazgülü Zeybek kandidieren.