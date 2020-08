Corona-Folgen : Regelbetrieb in Kitas: Nur wenige kranke Erzieher

Düsseldorf Erzieherinnen in nordrhein-westfälischen Kitas brauchen ein Attest, wenn sie einer Risikogruppe angehören. Seit dem Start des Regelbetriebs melden sich offenbar nur noch wenige krank.

Die Kitas in Nordrhein-Westfalen sind am vergangenen Montag wieder in den Regelbetrieb gestartet. Jetzt liegen erste aktuelle Zahlen über den Krankenstand bei den Erzieherinnen vor: Nach Kenntnis des Diakonischen Werks Rheinland-Westfalen-Lippe können derzeit nur durchschnittlich rund 4,5 Prozent des pädagogischen Personals nicht in den Kitas in Nordrhein-Westfalen eingesetzt werden, da für sie die Gefahr eines schweren Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus besteht. Im April hatte sich demnach noch ein Drittel der Erzieherinnen krank gemeldet - diese Zahl ist damit überholt. In den Kitas herrscht für Kinder keine Maskenpflicht. Erwachsene müssen immer dann eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wenn der Abstand von 1,5 Metern zwischen Erwachsenen nicht einzuhalten ist.