Extremismus bei der Polizei : NRW-Innenminister spricht sich für Untersuchung aus

Düsseldorf Eine große Studie über den Extremismus bei der Polizei will NRW-Innenminister Herbert Reul zwar noch immer nicht, einige konkrete Fragestellungen will er jetzt aber untersuchen lassen.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) will die Gründe für extremistische Einstellungen bei Polizisten untersuchen lassen. Es gelte herauszufinden, warum sich einige Polizisten in ihrem Lebensalltag radikalisierten, sagte der Minister am Mittwoch in der WDR-5-Sendung „Morgenecho“.