NRW-Innenministerium : Rechtsextremer leitete ein Team

Düsseldorf Im NRW-Verfassungsschutz-Skandal ist auch die Führungsebene betroffen. Einer der Verdächtigen leitete ein Observationsteam, das rechte, linke und islamistische Extremisten beobachten sollte.

Zu den mutmaßlichen Rechtsextremen im NRW-Verfassungsschutz zählte auch eine Führungskraft. „Unter den drei rechtsextremen Verdachtsfällen beim NRW-Verfassungsschutz war auch einer, der eine teamleitende Funktion innehatte“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) unserer Redaktion am Donnerstag. Alle drei seien Beamte im gehobenen Dienst gewesen. Inzwischen seien aber alle versetzt worden. In einem Fall gebe es ein Dienstverbot.

Tags zuvor war nach Informationen unserer Redaktion bekannt geworden, dass im NRW-Innenministerium Beamte mit rechtsextremistischen Tendenzen für den Verfassungsschutz arbeiteten. Sie gehörten zu einem Observationsteam, das neben Islamisten auch Rechtsextremisten beobachten sollte. Das Observationsteam sei aufgelöst. Am Donnerstag gab der Minister dazu weitere Details bekannt.

Die insgesamt vier auffälligen Beamten im NRW-Innenministerium seien teilweise Mitglieder einer Chatgruppe gewesen, die unter anderem Fotos mit fremdenfeindlichen Inhalten gepostet hätten. Darin seien Muslime pauschal als Bedrohung dargestellt worden und immer wieder die Rede von einem drohenden Bevölkerungsaustausch gewesen - ein gängiges Motiv in rechtsextremistischen Kreisen. Die vierte Person, ein Verwaltungssachbearbeiter, hatte Reul zufolge Facebook-Kontakte in die rechtsextremistische Szene.

Die Verdächtigen waren den Angaben zufolge mehrere Jahre aktiv. Er selbst habe Ende 2019 Hinweise auf diese Gruppe bekommen: „Der Verfassungsschutz ist eine abgeschlossene Einheit“, sagte Reul. Das alles sei inakzeptabel und werde nicht geduldet. Jedem einzelnen Fall werde nachgegangen. Eine strafrechtliche Relevanz liege jedoch nicht vor. Die Fälle seien auch nicht mit jenen 31 im Mülheimer Polizei-Skandal vergleichbar. „Das sind trotzdem keine Bagatell-Delikte.“ Bei der Chatgruppe aus Mülheim hatten Polizisten unter anderem Videos mit der fiktiven Darstellung von Flüchtlingen in Gaskammern ausgetauscht.

Bei der Polizei in NRW wurde am Donnerstag ein weiterer Verdachtsfall bekannt. Arbeitsplatz und Wohnung eines Bielefelder Kommissars seien durchsucht worden, teilte die Polizei mit. Der Beamte stehe im Verdacht, rechtsextremistische Propaganda in einer privaten Chatgruppe von 50 Polizisten gepostet zu haben.