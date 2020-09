Polizei-Skandal : Rechtsextreme auch beim NRW-Verfassungsschutz

Rechtsextremistische Chats unter Kollegen im Landesverfassungsschutz. Symbolfoto: Arne Dedert/dpa Foto: dpa/Arne Dedert

Düsseldorf Verdächtige arbeiteten laut NRW-Innenministerium in einem Team, das auch Rechtsextremisten observieren sollte. Sie fielen durch Videos mit islamfeindlichen Bezügen auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kirsten Bialdiga

Der Skandal um rechtsextremistische Tendenzen in der Polizei hat nun auch den NRW-Verfassungsschutz erreicht. Drei Mitarbeiter des Landesinnenministeriums mit mutmaßlich rechtsextremer Gesinnung hätten für das Observationsteam des Verfassungsschutzes gearbeitet, teilte das NRW-Innenministerium unserer Redaktion auf Anfrage mit. Auf die Frage, ob die verdächtigen Mitarbeiter auch Rechtsextremisten observiert hätten, antwortete das Ministerium: „Ja, darunter waren auch Rechtsextremisten.“ Die Observationsteams würden grundsätzlich in allen Phänomenbereichen eingesetzt, also auch im Bereich des Rechtsextremismus. „Das betroffene Team im Verfassungsschutz wurde aufgelöst, das Führungspersonal ausgewechselt“, erklärte das Ministerium weiter.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte am vergangenen Donnerstag im Innenausschuss des Landtages über neue Erkenntnisse im Polizei-Skandal rund um 31 Mitglieder rechtsextremistischer Chatgruppen berichtet. Gleichzeitig hatte Reul auf Anfrage der Grünen-Fraktion mitgeteilt, dass auch im Innenministerium vier Verdachtsfälle aufgetaucht seien, dies aber zu dem Zeitpunkt nicht näher konkretisiert. Insgesamt gab es zwischen Anfang 2017 und Mitte September diesen Jahres einschließlich der 31 Chat-Teilnehmer 104 Verdachtsfälle in der NRW-Polizei - einschließlich der vier im Ministerium.

Auf Anfrage unserer Redaktion präzisierte das Ministerium nun erstmals die Angaben zu den vier Verdachtsfällen im Ministerium: „Drei Personen gehörten zur Observationsgruppe des Verfassungsschutzes, eine Person war Verwaltungssachbearbeiter/in in der Polizeiabteilung des Innenministeriums.“ Auch bei den anderen handele es sich um Sachbearbeiter. Aufgefallen seien sie in sozialen Netzwerken und Chats, weil sie Videos „mit islam- oder fremdenfeindlicher Konnotation“ verschickten. Den Hinweis auf die Chatgruppe innerhalb des Observationsteams hätten Kollegen geliefert, die diese Videos erhalten hatten. „Bei dem Angestellten in der Polizeiabteilung waren im Internet Facebook-Kontakte zu Personen aus der rechtsextremistischen Szene aufgefallen“, teilte das Ministerium weiter mit.

Das Innenministerium habe unmittelbar nach Bekanntwerden disziplinarrechtliche und personalrechtliche Maßnahmen eingeleitet, sagte eine Sprecherin. Ein Disziplinarverfahren findet statt, wenn aufgrund der konkreten Handlungen oder Aktivitäten genügend tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die den Verdacht eines Dienstvergehens begründen. Von den vier Verfahren sei eines bereits mit der Verhängung einer Disziplinarmaßnahme abgeschlossen. Die anderen drei liefen aktuell noch.

Parallel zu den Disziplinarverfahren seien personalrechtliche Konsequenzen getroffen worden: Eine Person arbeite nur noch im Innendienst ohne Führungsaufgaben. Eine andere Person sei in ein anderes Referat innerhalb der Abteilung umgesetzt worden. Die dritte Person sei in eine andere Abteilung innerhalb des Innenministeriums umgesetzt worden. Im vierten Fall sei sogar ein Verbot des Führens der Dienstgeschäfte ausgesprochen worden.

Die SPD-Fraktion im Düsseldorfer Landtag forderte am Mittwoch einen „Masterplan gegen Rechts“ und eine unabhängige Studie zur Verbreitung rechtsextremen Gedankenguts bei der Polizei. Ein jährliches Lagebild solle Auskunft über rassistische und antisemitische Straftaten geben. Für entsprechende Vorfälle sollte eine Meldestelle beim Landeskriminalamt eingerichtet werden. Nach den jüngsten bekannt gewordenen Äußerungen müsse auch geprüft werden, ob die gesamte AfD vom Verfassungsschutz beobachtet werden müsse. Die Landesregierung müsse sich für ein Verbot des Vereins „Identitäre Bewegung“ einsetzen.

Zudem wollen die Sozialdemokraten ein eigenes Versammlungsrecht für Nordrhein-Westfalen. Es soll wie in Schleswig-Holstein rechtsradikale Aufmärsche an Gedenktagen für die Opfer der NS-Gewaltherrschaft verbieten. Ein Gesetzentwurf sei dazu in Vorbereitung. In einem ersten Schritt will sich die SPD dafür einsetzen, die Reichskriegsflagge zu verbieten.

(kib)