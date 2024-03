Nach Recherchen des WDR Betrugsmasche bei Deutschtests für Zuwanderer

Das Land NRW erwartet, dass die Vorgänge geklärt werden. Vereinzelte Betrugsfälle müssten – wie in allen Bereichen – verhindert und die entsprechenden Manipulationsmöglichkeiten unterbunden werden, hieß es aus dem Flüchtlingsministerium von Josefine Paul (Grüne). Zugleich betonte eine Sprecherin: „Die berichteten Fälle stellen die Integrationsbemühungen der breiten und motivierten Mehrheit der Absolvent:innen von Integrationskursen in Nordrhein-Westfalen keineswegs in Frage.“ Gleiches gelte für den wichtigen und zuverlässigen Beitrag der Träger, „die einen ganz wesentlichen Baustein für die gelingende Integration vieler Menschen in Nordrhein-Westfalen darstellen“.