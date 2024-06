NRW-Flüchtlingsministerin Paul zu Bund-Länder-Gipfel „Es sollten keine falschen Erwartungen geweckt werden“

Der nordrhein-westfälische Flüchtlingsrat hingegen zeigte sich erschüttert über den Tenor der Übereinkunft. „Mittlerweile werden alle Tabus gebrochen“, sagte Geschäftsführerin Birgit Naujoks. „Die Auslagerung von Asylverfahren geht rechtlich eigentlich nicht, also will man das Recht ändern. Das Wort ,Verantwortung‘ taucht nur noch in dem Zusammenhang auf, dass die Länder Verantwortung für mehr Abschiebungen haben wollen, nicht für gute Asylverfahren. Das ist von der Haltung her fatal: Wir wollen keine Verantwortung für Menschen übernehmen – Hauptsache, wir haben hier keine Asylsuchenden“, so Naujoks.