Sperrung der Rahmedetalbrücke Neue Details zur A45-Affäre bringen Wüst in Bedrängnis

Die Ungereimtheiten über die Verwicklung von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) in eine möglicherweise fehlerhafte Planung der inzwischen gesperrten Rahmedetalbrücke an der A45 nehmen zu. So fehlen nach Informationen des Onlineportals „T-Online“ wichtige E-Mails in der Staatskanzlei und dem Landesverkehrsministerium, die Licht in die Sache gebracht hätten. Beide Behörden erklärten, das der elektronische Briefverkehr offensichtlich nicht zu den Akten genommen wurde. Das sei aber eine „übliche Handhabung bei vergleichbare Informationsbeschaffungen“, erklärte eine Sprecherin der Staatskanzlei.