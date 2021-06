Ausbau des Radverkehrs : NRW-Grüne legen Fahrradgesetz vor

Düsseldorf Die Grünen im NRW-Landtag haben einen Gegenentwurf zum geplanten Fahrradgesetz vorgelegt. Darin fordern sie verbindlichere Ziele und einen Ausbau des Radverkehrs im Land bis 2025.

Die oppositionellen Grünen im Landtag fordern verbindlichere Ziele und bis zu 150 Millionen Euro pro Jahr für den Ausbau des Fahrradverkehrs in Nordrhein-Westfalen. Die Fraktion legte dazu am Freitag einen eigenen Entwurf für ein Radverkehrsgesetz in NRW vor. Damit wollen die Grünen den Druck auf die Landesregierung erhöhen, den von Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) in den Landtag eingebrachten Gesetzentwurf für ein Fahrradgesetz nachzuschärfen.