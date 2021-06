Bericht vom Landesrechnungshof : Verschwendung bei Aufbau der Digitalverwaltung

Düsseldorf Seit 2016 hat das Land 200 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um Verwaltungsakte zu digitalisieren. Rund 120.000 Beschäftigte in 550 Behörden sollen perspektivisch mit elektronischen Akten arbeiten. Bislang sind es gerade einmal 1365.

Die Prüfer des Landesrechnungshofs haben NRW-Digitalminister Andreas Pinkwart (FDP) ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. In einem am Mittwochabend veröffentlichten Bericht haben sich die Rechnungsprüfer das Programm „Digitale Verwaltung Nordrhein-Westfalen“ vorgeknöpft. „Es läuft nicht rund“, heißt es dort. Die von Bund und Land formulierten Ziele hätten bisher nur in Form von Einzelergebnissen umgesetzt werden können. „Erste auch nach außen sichtbare digitale Verwaltungsangebote sind zwar zwischenzeitlich umgesetzt“, schreiben die Prüfer. „Aber: Die Prozesse der Verwaltung weisen weiterhin in vielen Fällen Medienbrüche auf und die allgemeine Digitalisierung der Verwaltung stockt.“ Dabei habe der Landtag seit 2016 umfangreiche finanzielle und personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt. Die Rede ist von mindestens 200 Millionen Euro und mehr als 200 Stellen.