Sex-Arbeit in der Pandemie : NRW-Gleichstellungsministerin spricht sich gegen Prostitutionsverbot aus

Sex-Arbeit in der Pandemie

Düsseldorf Ina Scharrenbach (CDU) ist gegen ein generelles Prostitutionsverbot. Auch in Pandemiezeiten müsse man die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Münster akzeptieren. Ein Verbot würde die Hilfe für Opfer von Zwangsprostitution nur erschweren.

Nordrhein-Westfalens Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach (CDU) ist gegen ein generelles Prostitutionsverbot. Damit würden Prostituierte komplett ins Dunkelfeld geschoben, sagte Scharrenbach am Montag in Düsseldorf. Hilfe für Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution werde dadurch erschwert.

Auch in der Corona-Pandemie müsse die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts (OVG) zur Prostitution respektiert werden, unterstrich Scharrenbach. Das OVG in Münster hatte vor einem Monat das Sex-Verbot in NRW-Bordellen gekippt und eine vollständige Untersagung sexueller Dienstleistungen als nicht verhältnismäßig beurteilt.