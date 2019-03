Kampf gegen Extremismus: Salafisten haben Mädchen im Visier

Salafisten demonstrieren im September 2013 an einer Demonstration in der Frankfurter Innenstadt. (Symbolbild). Foto: dpa

Düsseldorf Knapp ein Viertel der Hilfesuchenden, die sich an das Präventionsprogramm „Wegweiser“ gewandt haben, sind weiblich. Minderjährige sind besonders stark gefährdet.

Der Gesamtanteil an Frauen, die das Programm der Landesregierung bisher genutzt haben, liegt damit mit 23 Prozent bei fast einem Viertel. Rund 75 Prozent aller 810 als unmittelbar gefährdet eingestuften Personen, die sich an „Wegweiser“ gewandt haben, sind Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 14 und bis 17 Jahren – 15 Prozent davon waren sogar unter 14 Jahren.

Seit 2014 hat es laut Innenministerium rund 17.000 Kontaktaufnahmen in den Anlaufstellen gegeben. Unter den Hilfesuchenden seien 810 Personen gewesen, die unmittelbar vom Abrutschen in den Salafismus betroffen waren. „In einer Vielzahl der Fälle wenden sich Personen aus dem unmittelbaren Umfeld von betroffenen Jugendlichen, wie Eltern, Lehrer oder Freunde an Wegweiser“, erklärte die Ministeriumssprecherin.

Gemeinsam mit den Ausstiegswilligen werden dann neue Lebensperspektiven erarbeitet. Die Beratungen finden je nach Einzelfall in den Beratungsstellen oder öffentlichen Räumen wie Cafés, Schulen oder auch in Parks statt. „80 bis 90 Prozent aller Beratungen nahmen einen positiven Verlauf“, sagte eine Sprecherin des Ministeriums unserer Redaktion.

Nach Zurückdrängung des Islamischen Staates (IS) im Irak und in Syrien wächst in Deutschland unterdessen die Sorge vor radikalisierten Rückkehrern. Von den 260 aus NRW in Kampfgebiete ausgereisten Personen sind nach Angaben des Verfassungsschutzes bislang rund 80 zurückgekehrt – darunter mindestens acht Frauen mit 20 Kindern. Besonders diese radikalisierten Mütter und ihre Kinder stellten nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden eine wachsende Gefahr dar. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) warnte bereits mehrfach, dass sich im Land extremistische und hoch radikalisierte Kinder aufhielten, die von ihrem Aufenthalt im IS-Gebiet geprägt seien.