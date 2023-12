Neue SPD-Spitze kämpft gegen sinkende Umfragewerte Auf der Suche nach einer neuen SPD-Erzählung

Doch trotz all der zur Schau gestellten Gelassenheit wissen sie auch im Düsseldorfer Johannes-Rau-Haus, dass sich angesichts der anstehenden Wahlen dringend etwas ändern muss. Und so sagt Cordes, man müsse wieder eine sozialdemokratische Erzählung der SPD im Westen hinbekommen. Die letzte habe man mit „Kein Kind zurücklassen“ von Hannelore Kraft gehabt. Cordes erinnert zudem an „Der Himmel über der Ruhr muss wieder blau werden“ von Willy Brandt. Deshalb wollen sie 2024 vier sogenannte Werkstattgespräche starten, bei denen neben Parteimitgliedern auch immer eine Drittel Externe teilnehmen sollen – Vertreter der Zivilgesellschaft, Gewerkschafter und andere Gruppierungen. Dabei will die SPD bewusst kritische Themen in den Blick nehmen, diskutiert werden soll über Migrations- und Asylpolitik, aber auch die Innenpolitik will man nicht länger allein dem NRW-Sheriff Herbert Reul (CDU) überlassen. Innenpolitik sei ein ursozialdemokratisches Thema erläutert Generalsekretär Cordes. Es gehe schließlich um Gerechtigkeit. Das betreffe nicht nur die Beschäftigten, sondern auch die Frage, dass man den Menschen, die sich an Regeln hielten, gewährleisten müsse, dass die Menschen, die sich nicht an Regeln hielten, auch schnell die gerechte Strafe zukommen lasse.