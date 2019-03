Ahnengalerie der NRW-Ministerpräsidenten: Mit Rakete in die Kunstgeschichte

Düsseldorf In Düsseldorf wurde das Porträt der früheren Ministerpräsidentin Hannelore Kraft enthüllt. Es hängt nun in Ahnengalerie der Staatskanzlei. Zum ersten Mal entschied man sich für eine Fotografie.

Es ist nun wichtig, zunächst einmal nicht das Bild von Hannelore Kraft, sondern Hannelore Kraft selbst anzusehen. Kraft hat soeben ihr Porträt für die Ahnengalerie des Landes enthüllt, sie hatte zuvor noch gesagt, sie sehe das Bild ebenfalls zum ersten Mal. Also mal schauen, wie Kraft auf Kraft reagiert. Ist NRWs frühere Ministerpräsidentin zufrieden? Sie schaut hin. Sie schaut weg. Wieder hin. Wieder weg. Sie verzieht keine Miene und wendet sich ab. Körpersprache, frei übersetzt: Alles in Ordnung. Kann man so machen.

Dass Kraft mit dem Bild Kunstgeschichte schreibt, will Laschet indes so nicht gelten lassen. „Ein bisschen übertrieben“ finde er diese Behauptung, sagt er. Aber mal etwas ganz anderes ist das Bild für die Ahnengalerie der Staatskanzlei schon, das gibt er gerne zu.

„Es muss ab und zu was Neues sein“, antwortet Hannelore Kraft auf die Frage, warum sie sich gegen ein Bildnis in Öl entschieden hat. Außerdem möge sie Fotokunst und schätze Jim Rakete. Der Berliner Fotograf, der schon für Gerhard Schröder Wahlkampf machte, steht gut gelaunt daneben und sagt: „Wir haben uns auch wegen der Ölkrise für ein Foto entschieden.“

Es sind nun keine zehn Minuten vergangen, Laschet, Rakete und Kraft schon wieder abgerauscht. Zeit, sich das Porträt der Ministerpräsidentin ganz in Ruhe anzuschauen. Erster Eindruck: Kraft sieht aus wie Kraft; und das ist dann schon etwas enttäuschend und, Pardon, auch langweilig. Frisch zurechtgemacht schaut sie den Betrachter an, den Hintergrund hat der Fotograf neutral belassen. In der Nahaufnahme spiegelt sich, wie sich Kraft als Ministerpräsidentin sah, als eine von nebenan. Dieses Bild ist so gesehen doch nichts Besonderes, denkt man. Kraft wird es recht sein.