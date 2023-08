34 Polizeischüsse in Wohngebiet Bodycam war für zwei Sekunden eingeschaltet

Die Diskussion um eine neue Regelung wird immer wieder durch Fälle befeuert, in denen dies trotz der Anweisung des Ministers nicht geschieht. Ein jüngeres Beispiel lieferte eine Auto-Verfolgungsjagd unter Beteiligung von bis zu 13 Beamten, die sich Anfang Juni in Bad Salzuflen ereignet hat und die mit 34 Polizeischüssen endete. Laut neuem Ermittlungsstand wurde im Verlaufe dieser Ereignisse offenbar eine einzelne Bodycam für zwei Sekunden ein- und dann wieder ausgeschaltet. Was den oder die Beamtin dazu bewogen hat, kann nicht erfragt werden: Wer das Gerät an jenem Tag trug, sei nicht festzustellen, heißt es in einem Bericht. Die Kamera stamme aus dem Bestand der Kreispolizei Herford, bei der das nicht erfasst worden sei. Diese Praxis sei „nicht ordentlich“ gewesen, bemängelte Innenminister Reul. Bodycams müssten personenscharf ausgegeben werden. Die Polizei in Herford habe jetzt die entsprechende Dienstverordnung korrigiert.