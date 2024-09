Aus Kostengründen Polizeiautos sollen länger halten – Kritik am Sparplan des Innenministers

Minister Herbert Reul (CDU) hat im zuständigen Landtagsausschuss zuletzt über Sparpotenziale in seinem Bereich informiert. „Heutige Funkstreifenwagen können – die gute Pflege in den polizeilichen Kraftfahrzeugwerkstätten vorausgesetzt – länger genutzt werden. Dadurch wird der Austauschrhythmus verlängert, was die Kosten des Fuhrparks senkt“, heißt es in seinem Papier für die Politik. Gerade Einsatzmittel, die in großer Zahl bei der Polizei vorhanden seien, könnten auf diese Weise „kostensenkend, ohne Funktionseinschränkung vorgehalten werden“.