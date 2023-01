Streifenwagen in Deutschland Diese Automarken fährt die Polizei

Das finanzielle Volumen hinter den Aufträgen ist zumindest nicht vernachlässigbar. So standen alleine in Nordrhein-Westfalen 2019 mehr als 98 Millionen Euro für die Beschaffung neuer Autos im Haushalt. Die Höhe liegt zwar am aktuellen Umstieg auf andere Autos aber auch in anderen Ländern ohne Sondereffekte sind die Investitionen in neue Polizeiautos hoch. In Bayern sind es mehr als 34 Millionen Euro, in Baden-Württemberg waren es zuletzt knapp 20 Millionen in Sachsen rund 15 Millionen.