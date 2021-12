Booster-Aktion : NRW richtet Impfstraßen für 41.000 Polizisten ein

Düsseldorf Auch und besonders in der Pandemie muss die Polizei funktionieren. Um die Beamten und die Bürger zu schützen hat das Land NRW jetzt eine konzertierte Booster-Aktion gestartet.

Die Polizei in NRW hat für ihre Beschäftigen mehrere Impfstraßen für Corona-Impfungen eingerichtet, die seit dieser Woche in Betrieb sind. Wie ein Sprecher des zuständigen Landesamts für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten (LAFP) der Deutschen Presse-Agentur sagte, gehe es vor allem um Booster-Impfungen. Ein Großteil der rund 41.000 Polizistinnen und Polizisten in NRW habe bereits vor etwa einem halben Jahr die Zweitimpfung erhalten.