Stärkeres Aufgebot als 2019 : NRW schickt Silvester mehr Polizisten auf die Straße

NRW-Innenminister Herbert Reul. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf NRW will zum Jahreswechsel mit 4800 Sicherheitskräften landesweit für Ordnung sorgen. Das sind etwas mehr als noch vor einem Jahr. Ein Teil der Kräfte soll an „taktischen Orten“ platziert werden, um schnell an verschiedenen Stellen im Land eingreifen zu können.

In Nordrhein-Westfalen sind nach Worten von Innenminister Herbert Reul (CDU) an Silvester etwas mehr Polizisten im Einsatz als vor einem Jahr. Zum Jahreswechsel würden mehr als 4800 Polizisten für Sicherheit sorgen, sagte Reul am Dienstag in Düsseldorf. Ein Teil der Kräfte würde an „taktischen Standorten“ im Land verteilt und könne bei Bedarf von den Behörden angefordert werden. Das biete die Chance, dass die Polizei „effektiv auf schnelle Lageentwicklungen reagieren kann“, sagte der Minister.

Grundsätzlich sei es sehr schwer, sich auf die Silvesternacht in Zeiten von Corona vorzubereiten. „Für die Sicherheitsbehörden ist es ungeheuer schwer vorauszusagen, wie sich die Menschen verhalten werden“, unterstrich Reul. Mit Blick auf die Erfahrungen mit dem Karnevalsauftakt am 11.11. oder Halloween äußerte er sich aber optimistisch: „Die allermeisten Leute waren sehr vernünftig.“

Zwar werde es wie auch an Weihnachten keine beliebigen Kontrollen zuhause geben. „Wenn man aber meint, er oder sie müssten mit großer Party über die Stränge schlagen, dann werden wir eingreifen. (...) Rechtlich ist das möglich. Wie immer bei der Polizei wird auch hier die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme im Mittelpunkt stehen“, sagte Reul (CDU). „Die Polizei wird abwägen. Ich vertraue da auch auf den gesunden Menschenverstand und das Fingerspitzengefühl von Polizeibeamtinnen und -beamten.“

Wegen der strengen Corona-Beschränkungen steht Nordrhein-Westfalen vor einem Jahreswechsel weitgehend ohne Feiern und Böller. Während an Weihnachten die Schutzverordnungen etwas gelockert wurden, sind die Regeln zum Jahreswechsel wieder strenger - und von Kommune zu Kommune auch unterschiedlich. Die Verordnung des Landes NRW sieht vor, dass sich bei privaten Treffen im öffentlichen Raum nur fünf Personen aus maximal zwei Hausständen treffen dürfen. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt.

(th/dpa)